I carabinieri della locale compagnia, stanno indagando su un tentato omicidio ai danni di un giovane di Canicattì, intorno alle 12.30 , nei pressi di un autolavaggio in via Capitano Ippolito, un giovane del quale al momento non sono state fornite le generalità, sarebbe stato ferito con diversi colpi d’ama da fuoco.

Un agguato in piena regola quello scattato stamattina a Canicattì poco prima delle 13. Preso di mira un ventiquattrenne, originario della provincia di Catania ma residente a Canicattì.

Il ragazzo era in attesa in un autolavaggio di via Capitano Ippolito per pulire la propria auto, quando all’improvviso sono saltati fuori i killer a bordo di una vettura scura che hanno iniziato a sparare nei suoi confronti. Almeno sette -otto i colpi che sono stati esplosi, due dei quali lo hanno raggiunto alla coscia ed alla tibia. I malviventi poi sono fuggiti via facendo perdere le tracce.

Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Agrigento. Il ferito si trova ricoverato all’ospedale Barone Lombardo ma non è in pericolo di vita. Era da anni ormai che a Canicattì non si registravano episodi di questo genere e soprattutto in pieno giorno.

La zona dove è stato consumato l’agguato è piena di telecamere della video sorveglianza cittadina che potrebbero portare all’individuazione di coloro i quali stamattina sono entrati in azione cercando di uccidere la vittima.