Canicattì, terminata la consegna mastelli: stabilito numero verde per nuove utenze e ritardatari

Nei giorni scorsi si è conclusa ufficialmente la campagna promossa dall’amministrazione comunale di Canicattì, guidata dal Sindaco Ettore Di Ventura, per la consegna dei mastelli e del relativo materiale informativo alle utenze.

Secondo i dati però pare che non tutti gli aventi diritto si siano prodigati a ritirare quanto previsto per una corretta raccolta differenziata.

Per tali motivi dunque le aziende che gestiscono il kit porta a porta (Sea, Iseda ed Ecoin) hanno messo a disposizione di chi ancora non avesse ritirato il materiale per la differenziata o per le nuove utenze il numero verde 800-915585 nonché l’indirizzo di posta elettronica canicatti.camastra@gmail.com.