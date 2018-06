Canicattì, terminato il campionato assoluto di carambola a 3 sponde (Foto)

Print This Post

Un weekend all’insegna dello sport a Canicattì dove nella giornata di ieri si sono conclusi i campionati assoluti di carambola a 3 sponde.

L’evento, il secondo consecutivo in Sicilia dopo quello dell’anno scorso di Alcamo, è stato fortemente voluto dalla sezione locale dell’Asd Green Planet ed ha visto richiamare nel città del Parnaso più di 110 atleti provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia.

In questa edizione, avvenuta all’interno del palazzetto dello sport, a spuntarla è stato ancora una volta il pluripremiato Marco Zanetti, riuscendo a spuntarla sul giovane ma decisamente promettente Alessio D’Agata (nominato campione italiano Juniores U21 nello stesso torneo) per 40-26 in 29 riprese riuscendo così a portarsi a casa il 27° titolo di campione italiano.

Ottima anche la prova degli atleti di casa con un Gabriele Fasciana riuscito ad aggiudicarsi il 3° posto entrando di diritto nel podio dei campioni.

“Volevo ringraziare l’associazione locale Green Planet che ha curato tutta la sezione logistica della manifestazione, oltre al Sindaco Ettore Di Ventura e tutta la città di Canicattì che ha permesso di svolgere il nostro campionato, intensamente atteso da tutti i giocatori di carambola, all’interno di un bellissimo palazzetto dello sport”- ha commentato Stefano Malacrita, responsabile tecnico della federazione nazionale biliardo sportivo.

Di Pietro Geremia