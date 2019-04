Canicattì, tifosi juventini ad Amsterdam per i quarti di finale di Champions League

Connect on Linked in

Presenti oggi ad Amsterdam un bel gruppetto di tifosi Juventini del Club di Canicattì, in occasione dell’andata di quarti di finale di Champions League contro gli olandesi dell’Ajax.

Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, nota per il suo patrimonio artistico, l’elaborato sistema di canali e le case strette con facciate a capanna, farà da cornice ad una tappa fondamentale per il cammino dei bianconeri in Europa .

Allo Johan Cruijff Arena sarà assente il capitano Giorgio Chiellini per un problema muscolare, ma ci sarà in extremis la stessa portoghese Cristiano Ronaldo.

In attesa del ritorno, alla squadra di Massimiliano Allegri, impegnata domenica a Ferrara contro la Spal, basterà 1 punto per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo, un dominio davvero assoluto.

Vincenzo Ferrante Bannera