Canicattì, tintura brucia la testa di una donna: Pm chiede la condanna di parrucchiera e assistente

Sta per concludersi il processo che ha visto come imputate una parrucchiera di Canicattì e la sua assistente per via di una tintura per capelli finita in modo non proprio idilliaci.

Tutto risale al 2001 quando una ragazza di 17 anni si era recata presso il salone di bellezza di un’acconciatrice della città del Parnaso per tingersi i capelli di biondo.

A causa di un problema imprevisto però, pare che il prodotto abbia iniziato a causare una bruciatura a livello del cuoio capelluto dell’allora minorenne talmente grave da non farle più ricrescere i capelli in quel punto facendola dunque andare in profondo stato depressivo.

In seguito allo spiacevole episodio, la parrucchiera e la sua assistente sono state denunciate facendo così partire l’iter giuridico approdato presso il tribunale di Agrigento in cui il Pm ha chiesto la condanna a due mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascun mentre invece la parte civile, rappresentata dalla ragazza e difesa dall’avvocato Carmen Augello, ha chiesto un risarcimento danni di 100 mila euro.

L’udienza è stata rinviata il 31 di Gennaio.

Di Pietro Geremia