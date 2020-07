Canicattì, tirocini formativi:nuove opportunità per disoccupati

Connect on Linked in

L’assessore alle Politiche sociali, Antonio Giardina ha annunciato una serie di attività in itinere che rappresentano nuove opportunità per le aziende disposte ad ospitare disoccupati per i tirocini formativi e per le famiglie di Canicattì con bambini che devono frequentare gli asili nido.

“Abbiamo riproposto l’avviso per tutte le attività commerciali presenti sul distretto socio sanitario D3 per poter dare la disponibilità ad ospitare dei tirocinanti che però devono essere titolari di misure di sostegno alla povertà ex Rei e Reddito di cittadinanza – spiega l’assessore, Antonio Giardina – si tratta di un’opportunità di crescita per delle persone che in questo momento sono distanti dal mercato del lavoro.

Chi è interessato può presentare istanza tramite Pec oppure presso gli uffici comunali di via Cesare Battisti”