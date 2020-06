Canicattì, topi morti in diversi quartieri: il chiarimento del Sindaco

Connect on Linked in

In diverse zone della città, sono stati segnalati avvistamenti di ratti sia vivi che morti .

In molti casi i cittadini hanno avvisato l’amministrazione comunale che chiarisce quanto segue.

“Pervengono diverse segnalazioni di presenza di topi morti per le strade. Come abbiamo ampiamente comunicato, la scorsa settimana è stata avviata la derattizzazione. Per quanto fastidiosa, la presenza di carcasse degli stessi è sintomo che tale operazione sta producendo gli effetti sperati – spiega il sindaco Ettore Di Ventura – quindi è ampiamente probabile che questi fenomeni si moltiplicheranno e non c’è ragione di suscitare allarme.

Ovviamente, al rinvenimento di topi morti seguiranno sempre le operazioni di rimozione e bonifica del sito. Conseguentemente invitiamo la cittadinanza a segnalare subito eventuali ritrovamenti agli uffici preposti.

In tal senso colgo l’occasione per evidenziare che i post su Facebook, anche con tanto di tag al sottoscritto, non danno la garanzia che gli stessi vengano letti (semplicemente perché non posso riscontrare le centinaia di notifiche giornaliere). Quindi l’unica garanzia di intervento è l’utilizzo dei canali ufficiali, ossia il telefono al numero 0922734349 o il servizio di messaggistica whatsapp al numero 391 158 5649 .”

