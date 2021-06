Una grossa palma all’interno dei giardini comunali di viale della Vittoria a Canicattì è caduta al suolo circa un’ora fa, intorno alle 19.00, viste le dimensioni avrebbe potuto causare gravi conseguenze ma per fortuna non ci sono stati feriti.



Soltanto per puro caso la caduta della grossa palma non ha provocato vittime o feriti. L’incidente si è verificato in un’area della villa comunale poco distante dalla zona dove si trovano anche i giochi per i bambini, il pesante tronco si è abbattuto in parte su una fontanella pubblica e il resto al suolo.

Si tratta di un vero miracolo poichè solitamente la villa comunale a quell’ora è piena di gente. Il sindaco di Canicattì, che abbiamo contattato telefonicamente per avere notizie sull’accaduto, ci informa che ha interdetto parte della villa comunale e predisposto controlli al fine di mettere in sicurezza tutti gli alberi presenti all’interno dei giardini pubblici.

La zona è stata messa in sicurezza dalla Protezione civile comunale.

La palma in questione era stata attaccata, già da qualche mese, dal punteruolo rosso che ne ha causato il deterioramento.