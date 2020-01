Canicattì, tre banditi armati di pistola rapinano distributore di benzina

Print This Post

Ancora una rapina al distributore Q8 di contrada Madonna dell’aiuto , per la seconda volta nel giro di poche settimane, il distributore sullo scorrimento veloce per Caltanissetta è stato preso di mira da 3 malviventi che a volto coperto hanno portato a segno un colpo che ha fruttato circa 1000 euro.

I tre, a bordo di un’utilitaria , armati di pistola, ieri pomeriggio si sono fermati al distributore ed hanno minacciato l’impiegato che è stato costretto a consegnare tutto l’incasso della giornata, circa mille euro.

Portato a termine il colpo, sono saltati a bordo dell’autovettura facendo perdere le loro tracce nel giro di pochi minuti. La vittima, superata la paura, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto polizia e carabinieri per raccogliere la testimonianza della vittima della rapina e per effettuare i primi rilievi. Gli inquirenti sono già all’opera per cercare di risalire agli autori del colpo.