Canicattì, tribunale annulla licenziamento di impiegata supermercato

Nei giorni scorsi il giudice del lavoro del tribunale di Agrigento ha annullato il licenziamento di una impiegata di un supermercato di Canicattì gestito dalla società Euromarket.

A quanto pare la donna, difesa dagli avvocati Giuseppe Riso e Francesco Riolo, aveva interrotto il proprio rapporto di lavoro con un licenziamento avvenuto in forma orale dei responsabili dell’azienda i quali, tra le altre cose, l’avrebbero pure accusata di furto e assenze ingiustificate.

Una volta arrivati in giudizio quindi, il giudice ha ritenuto valida la tesi difensiva considerando come inefficace il licenziamento intimato in forma orale condannando l’azienda a risarcire l’impiegata con un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione.

Di Pietro Geremia