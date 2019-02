Canicattì truffe assicurative: 49 gli indagati prosciolti

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri il gip del tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha archiviato la maxi inchiesta a carico di ben 49 indagati canicattinesi sul reato associazione per delinquere finalizzata alla truffa di compagnie assicurative.

Nel dettaglio, il caso era scoppiato alcuni anni fa in

seguito alle indagini portate avanti da un investigatore privato ingaggiato

dalla compagnia assicurativa Fondiaria, e successivamente passate alla procura

di Agrigento, dove erano state riscontrate alcune simulazioni di incidenti

stradali con lo scopo di frodare le assicurazioni.

Nonostante il tempo trascorso e la richiesta da parte della difesa di

sollecitare nuove indagini, non sarebbero state portate avanti le condizioni

necessarie per istruire un eventuale processo non lasciando al Gip altra scelta che archiviare per

prescrizione il reato di associazione a delinquere e “fraudolenta distruzione

di cose”, ipotesi speciale del reato di truffa.

Di Pietro Geremia