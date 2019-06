Canicattì, tutto pronto per il 1° raduno MTB

Connect on Linked in

Una domenica all’insegna dello sport quella prevista per il 9 Giugno a Canicattì.

L’A.S.D. Team Bike Canicattì ha infatti organizzato, grazie anche al patrocinio del Comune, il 1° raduno di MTB a cui parteciperanno oltre 200 Atleti provenienti da ogni parte della Sicilia.

Bikers di Acireale, Palermo, Catania, Siracusa e ovviamente nostrani si incontreranno alle 8.00 presso la Piazza Dante per poi partire alla vota di un percorso lungo 32 Kilometri di cui gran parte avrà come protagonista la diga San Giovanni di Naro.

Per poter partecipare al raduno è previsto un Costo con pre-iscrizione fino a Venerdì di €10,00, mentre la domenica sarà di €12,00 e darà diritto ad un pacco raduno per tutti i partecipanti.

Alla fine del giro per il territorio canicattinese è stato previsto inoltre un pranzo collettivo che avverrà sempre a Piazza Dante con pasta, birra, panini e tanta buona compagnia.

Riguardo alle modalità di partecipazione, potranno far parte alla manifestazione cicloturistica non competitiva tutti i cittadini in possesso di tessera per attività agonistica ciclistica valida per l’anno 2019 rilasciata dalla Federazione o da un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo, Per chi non è tesserato invece basta presentare un valido certificato medico sportivo, o in alternativa firmare liberatoria.

L’iscrizione alla manifestazione deve essere fatta tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, da richiedere via mail all’indirizzo vincenzo7982@gmail.com oppure asdteambikecanicatti@gmail.com, da inviare entro e non oltre giorno 7 Giugno 2019, allegando copia del bonifico .

Sarà possibile iscriversi anche in loco la mattina dell’evento.

Di Pietro Geremia