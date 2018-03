Canicattì, tutto pronto per il 2° Memorial Claudio Giudice

Connect on Linked in

Si accendono i riflettori sulla Città di Canicattì nel fine settimana. Nella giornata di domenica 18 marzo infatti, è stato organizzato il 2° Memorial Claudio Giudice una manifestazione sportiva votata a “correre” per chi soffre.

L’evento è stato organizzato dall’ASD Atletica Canicattì col patrocinio del Comune di Canicattì e con la collaborazione della fondazione onlus “La Clessidra” – Claudio Giudice per la vita, un’associazione nata nel 2016 per volontà dei genitori e della sorella di Claudio, scomparso alla giovane età di appena ventotto anni per via di una forma rara di tumore.

Scopo della manifestazione, oltre a valere come 4a prova del Grand Prix Sicilia Senior/Master e 3a prova del Grand Prix delle Tre Province, è quindi quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta ai tumori chiedendo il sostegno della popolazione al fine di aiutare il più possibile chi soffre.

Secondo i dati forniti dal presidente dell’atletica Canicattì Maurizio Lalicata, sono più di 400 gli iscritti alla manifestazione suddivisi in circa 150 uomini e 70 donne con una previsione di crescita nel giorno stesso della gara. Inoltre alla fine della manifestazione sportiva, verranno premiati l’atleta più giovane e quello più anziano con la curiosa partecipazione di un corridore palermitano di ben 83 anni spinto a competere proprio per la virtù dell’iniziativa promossa dal memorial.

Nel dettaglio, l’evento inizierà con il brano musicale “Knocking on heavens door” di Bob Dylan interpretato dal piccolo talento canicattinese Giada Albanese, colpita in maniera particolare dalla nobile finalità della fondazione “La Clessidra”. Successivamente, è prevista un’esibizione di sport paralimpico sul giro del percorso a cui seguirà la gara vera e propria.

Alla manifestazione saranno presenti le associazioni dell’AIDO (Associazione italiana Donazione Organi), rappresentata dal gruppo comunale di Canicattì, Elide Cangialosi e la SISIFO che si occupa delle cure palliative domiciliari per i malati terminali.

“Quello che si terrà domenica è un importante evento sportivo, frutto di un intenso lavoro fatto da parte delle associazioni organizzatrici. In questo frangente, l’unire lo sport alla solidarietà è il miglior veicolo per diffondere l’importanza di questi temi con in coinvolgimento di tutte quelle altre associazioni che operano nel nostro territorio al fine di creare un’importante rete volta alla sensibilizzazione di queste tematiche dalle quali nessuno di noi è esente e in quanto tale ciascuno deve dare il proprio contributo, non solo dal punto di vista economino-finanziario ma anche quello di diffondere una nuova cultura, grazie anche all’aiuto dell’amministrazione pubblica” – ha commentato il Sindaco Ettore di Ventura.

Ecco il programma completo:

Ore 08.30: Riunione giuria e concorrenti in Viale della Vittoria, davanti alla Villa Comunale

Ore 09.30: Esibizione paralimpica a scopo promozionale

Ore 10.00: Partenza gara: 10 km (5 giri) — 6 km (3 giri) per le categorie over SM75 e over SF60

Ore 11.30: Premiazione

Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare

Di Pietro Geremia