Canicattì, tutto pronto per il ” 3° Raid Lambrettistico di Sicilia “

Il Vespa club Canicatti’ sara’ di supporto logistico al “3° Raid Lambrettistico di Sicilia” un evento riconosciuto dalla Federazione Motociclistica Italiana ed inserita nel “CALENDARIO TURISTICO DI ECCELLENZA 2018” che si svolgerà dal 5 al 9 di Settembre 2018.

La manifestazione si terrà fra le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Messina.

La partenza avverrà da Trapani nella giornata del 5 Settembre 2018 alle ore 9.00 e l’arrivo a Canicattì è previsto nella stessa giornata intorno alle 13.30, con sosta presso i locali dell’ Associazione Culturale Athena Palazzo Lombardo La Lomia (Corso Umberto n°41).

Interverranno i maggiori amatori di questo scooter provenienti da ogni parte della Sicilia, da altre regioni d’ Italia ed anche da paesi esteri.

Alla manifestazione interverranno anche gli organi federali F.M.I. ed il Presidente Nazionale del Lambretta club Italia.

“Per Noi è un motivo di orgoglio e soddisfazione non solo per il Vespa club ma anche per tutta la città di Canicattì. Grazie al Presidente Lambretta club Trapani signor Francesco Oddo per averci inserito in questa meravigliosa manifestazione” – hanno commentato i rappresentanti del Vespa Club Canicattì.