Canicattì, tutto pronto per il “Natale in bici”

L’ASD Team Bike Canicattì in occasione del progetto “DoniAMOci” promosso dal Comune di Canicattì è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione “Natale in bici” che avrà inizio domenica 15 dicembre alle ore 9.00 presso la villa comunale.

L’evento prevede una passeggiata in bici per le vie della cittadina vestiti da babbo natale con l’obbiettivo di allietare la mattinata dei bambini che si incontreranno durante il percorso, ai quali verranno offerte caramelle, cioccolatini e torroncini. Presso la villa comunale è prevista l’animazione per i bambini e piccoli omaggi per chi visiterà la postazione dell’associazione.

Alla passeggiata è invitata tutta la cittadinanza in possesso di una bici e che abbia voglia di partecipare a questa giornata all’insegna dell’allegria e della solidarietà; i partecipanti alla passeggiata verranno omaggiati di abbigliamento tipico natalizio.

Il Presidente dell’Associazione

Nalbone Giuseppe