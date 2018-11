Canicattì, tutto pronto per la 2° edizione dell’evento “Donne in Rinascita”

Connect on Linked in

Un donna su tre subisce violenza nel corso della sua vita. Un dato che fa riflettere se si considera il numero in aumento nel nostro Paese. Per la settimana della ricorrenza della “giornata internazionale dell’Onu contro la violenza sulle donne“, l’Associazione La Forza delle Donne organizza per giorno 18 novembre 2018 presso il Teatro Sociale di Canicattì alle ore 19:30 “Donna in Rinascita 2”.

La manifestazione sarà realizzata in collaborazione con il Comune, Giada Dance School, Circuiti Sonori, Associazione Musicale Gaspare Lo Nigro e l’Asd Iron Gym

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare le persone e di coinvolgere tutta la cittadinanza per dare voce e spazio ad un dramma che si consuma nelle mura domestiche (e non solo), senza distinzione di età, ceto sociale e paese d’origine.

Crediamo che le donne oggetto di violenza possano e debbono chiedere aiuto,ma ci rivolgiamo anche agli uomini per aiutarci a sostenere questa battaglia condannando apertamente chi le maltratta, le perseguita, le uccide, serve un cambiamento culturale che coinvolge tutta la società. Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione a far conoscere e fare arrivare al maggior numero possibile di donne il messaggio che non sono sole e che esiste sempre qualcuno che le possa aiutare.