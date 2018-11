Canicattì, tutto pronto per la presentazione del libro “Accade All’Alba” del Dott. Silvano Messina

Print This Post

Continuano senza sosta le manifestazioni organizzate dall’Associazione Culturale Athena con presidente Giovanni Salvaggio e la Responsabile comitato scientifico Mariella Di Grigoli.

Nella giornata di Venerdì 9 Novembre alle ore 18:00, si terrà presso i locali dell’associazione culturale siti in Corso Umberto la presentazione dell’ultima fatica letteraria del Dott. Silvano Messina “Accade All’Alba”, un thriller ambientato nella Racalmuto del 1600 in cui l’autore, traendo lo spunto dall’assassinio del conte Girolamo II del Carretto, si immedesima nel paesaggio sociale ed economico della sua stessa terra per ricordarne le vicende che da una trista ed obsoleta società feudale proiettano il paese verso gli inizi stentati della sua modernità.

A coordinare i lavori sarà Silvana Rinallo mentre in veste di relatrice vi sarà la Prof.ssa Carmela Milazzo, docente di storia e filosofia in quiescenza, che si occuperà di apporre degli interventi inerenti all’opera letteraria oltre all’aggiunta di alcune letture dello stesso libro da parte di Melania Curto e Annarita Alù.

Ad impreziosire ancor di più l’evento vi saranno inoltre vari intermezzi musicali eseguito dai componenti dell’associazione Musicale Lo Nigro.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Di Pietro Geremia