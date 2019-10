Canicattì, tutto pronto per l’evento “La musica ti salva il cuore”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Associazione musicale e culturale SkÁ organizza la prima giornata-evento “La musica ti salva il cuore”, volta alla divulgazione di informazioni sulle malattie cardiache pediatriche rare e meno rare.

Gli eventi si svolgeranno tra il Centro Culturale San Domenico e Piazza Dante a Canicattì; la giornata sarà suddivisa in due momenti: la mattina alle 10:00 in punto, dopo i saluti istituzionali, si svolgerà una Tavola Rotonda sulla Sanità intitolata “Un Cuore Informato è un Cuore Sano” presieduta dall’On.le Margherita La Rocca Ruvolo (Presidente della Commissione Sanità), moderata dalla Dott.ssa Simona Carisi (U.O Patologia Clinica P.O Agrigento), e che vedrà gli interventi del Prof. Dott. Giovanni Ruvolo (Cardiochirurgo, Università Tor Vergata Roma), Dott. Giuseppe Caramanno (U.O.C Cardiologia U.T.I.C. e Emodinamica P.O Agrigento), Dott. Ennio Ciotta (U.O.C. Cardiologia U.T.I.C. e Emodinamica P.O. Sciacca), Dott.ssa Concetta Mattina (U.T.I.N. U.O.C Agrigento).

Nel pomeriggio, dalle 17:00, avrà luogo una rassegna di cori polifonici con il Coro Cluster di Canicattì che ospiterà il Coro CantoresDei di Alessandria della Rocca ed il Coro Lo Nigro di Canicattì.

Durante tutta la giornata, in Piazza Dante, sarà presente un Gazebo della Salute ed un’ambulanza della Misericordia, all’interno della quale sarà possibile, con un contributo di €15, realizzare un elettrocardiogramma che sarà refertato in telemedicina da un cardiologo del San Camillo di Roma inoltre, sulla piazza, al mattino, sarà offerto un servizio di animazione per bambini, grazie a Donatella Animazione.

Nell’arco della giornata, l’Associazione SkÁ si impegnerà in una raccolta fondi, grazie alla quale acquisterà un defibrillatore da donare ad una delle istituzioni canicattinesi.

Per la riuscita di quest’evento, SkÁ ha potuto contare sulla preziosissima collaborazione di diverse associazioni ed aziende, quali LAG, Misericordia, A Cuore Aperto, la Clessidra e specialmente grazie al patrocinio del Comune ed alla disponibilità dell’amministrazione di Canicattì.