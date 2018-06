Canicattì, tutto pronto per l’evento “La sindrome di Down: esperienze a confronto attraverso i libri Mano nella mano e Ti racconto di noi”

Print This Post

Venerdì 29 giugno alle ore 17:30 presso la sede dell’Associazione Culturale Athena sita in Corso Umberto I n 35 si terrà un importante incontro sul tema “La sindrome di Down: esperienze a confronto attraverso i libri Mano nella mano e Ti racconto di noi”.

L’evento promosso dall’avvocato Salvaggio Presidente dell’Associazione Culturale Athena e dalla dottoressa Mariella Di Grigoli Responsabile Comitato Scinetifico dell’Associazione Athena vedrà il susseguirsi di interventi a cura del dottor Ettore Di Ventura, sindaco di Canicattì, della dottoressa Rita Monella, counselor relazionale, della dottoressa Loredana Lodato Greco, presidente Club delle Mamme, della dottoressa Mariella Di Grigoli e delle autrici Claudia Ricci e Alfonsa Farruggia.

Le professoresse Anna Rita Alú e Melania Curto cureranno le letture e le testimonianze. L’Associazione Lo Nigro allieterà l’incontro con intermezzi musicali. I lavori verranno coordinati dalla dottoressa Simona Iannicelli.

La tematica rilevante dal punto di vista sociale e relazionale coinvolge l’intera cittadinanza e mette in risalto cosa significa sindrome di Down per oltrepassarne i limiti ed esaltarne le potenzialità.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.