Canicattì, tutto pronto per l’evento “Neanche con un fiore” dell’Ass. Athena

Si prospetta un weekend senza dubbio interessante nella città di Canicattì.

Per la giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Associazione Culturale Athena in collaborazione con il Club delle Mamme e con la partecipazione dei clubs e associazioni del territorio di Canicattì, ospiterà Domenica 25 Novembre alle ore 17:00 presso i propri locali siti nel Palazzo Lombardo in Corso Umberto I il convegno “Neanche con un fiore”.

L’evento avrà come tema centrale gli abusi, le discriminazioni e le violenze di genere alle quali la categoria femminile è purtroppo ancora soggetta per via dell’intolleranza e dell’iniquità di alcuni uomini che solo con la violenza e con i soprusi sanno far valere le proprie ragioni.

Proprio per la particolarità della giornata saranno previsti degli interventi tutti al femminile con Antonella Gallo Carrabba e Sabina Schifano, rispettivamente Sociologa e Avvocato responsabili del centro Antiviolenza e Stalking “telefono Aiuto” di Agrigento, Maria Pontillo, vice commissario della polizia di stato e responsabile dell’ufficio Minori, Maltrattamenti e Violenze, Patrizia Amato, responsabile del Foro di Agrigento, e Alessandra Pedalino, avvocato del foro di Agrigento con la moderazione di Mariella Di Grigoli, Responsabile del comitato Scientifico dell’Asso. Athena.

Durante il convegno saranno esposte delle opere d’arte a cura degli allievi della scuola salviniana e di altri artisti locali, il tutto condito con l’illustrazione della tesina della giovane Gaia Cupani, alcuni intermezzi musicali a cura dell’Associazione Musicale Lo Nigro nonché con la proiezione del cortometraggio “Le ombre cinesi: Franca Viola” a cura degli alunni dell’Ist. Verga di Canicattì e con un ulteriore perla in serbo: l’esibizione teatrale del piccolo gelese Flavio Alessi.

Di Pietro Geremia