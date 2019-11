Canicattì, tutto pronto per “L’Uva Fest” : modificata la viabilità

Connect on Linked in

Ritorna anche quest’anno la sagra dell’Uva Italia a Canicattì .

L’evento, denominato “Uva Fest”, si svolgerà in città dal 15 al 17 novembre 2019 portando in piazza le eccellenze della produzione agricola del comprensorio dove i produttori locali promuoveranno la protagonista della kermesse: l’Uva Bianca da tavola della varietà “Italia” che nel 1997 ricevette il marchio IGP dall’Unione Europea e che trova nel territorio canicattinese l’ambiente ideale per esaltare le proprie caratteristiche consistenti in acini dorati e croccanti non solo dal profumo gradevole ma anche, e soprattutto di eccellente qualità.

La manifestazione, diventata ormai una tradizione autunnale, sarà quindi dedicata interamente al buon vino, all’uva ed all’agricoltura, i protagonisti saranno gli artigiani e i commercianti locali che delizieranno tutti i presenti con svariate degustazioni tipiche delle prelibatezze prodotte nel comprensorio impreziosite da un sottofondo di sfilate di carretti siciliani e musiche della tradizione siciliana.

“Si tratta di una manifestazione promossa dal Comune di Canicattì, dal Consorzio IGP, dalla Polisportiva Guccione e dal Centro Commerciale Naturale – spiega l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Cuva – l’obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione volti ad esaltare non soltanto l’uva da tavola di Canicattì , che nel 1997 ricevette il marchio IGP dall’Unione Europea, ma anche l’economia locale visto che in città si prevede un grande afflusso di visitatori provenienti da tutto l’hinterland”.

Durante la manifestazione , per poter consentire lo svolgimento delle iniziative previste per la seconda edizione di UVA FEST, la viabilità subirà delle momentanee variazioni.

Dalle 14 di giovedì 14 novembre, infatti, e fino alle 8 di lunedì 18 novembre è vietata la sosta, con rimozione forzata, in viale Regina Margherita (nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Veneto, stalli di sosta a pagamento).

Dalle 9 di venerdì 15 novembre, per favorire la sfilata a tema delle scolaresche, dalle ore 9 e fino a completamento è sospesa la circolazione veicolare in piazza IV novembre, corso Umberto I, largo Savoia, viale Regina Margherita, viale della Vittoria (villa comunale). Non si potrà circolare anche nelle vie Marconi, San Marco, Cavour (tra via Carducci e via Sen.Gangitano), Venezia, Cavallotti, Magri, Ten.Rao, Torino, Oliveti, Cattaneo; inoltre, dalle 10 e fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione veicolare e la sosta in viale della Vittoria nel tratto compreso tra la via Ciarrocco e la via P.F.Caro. Sempre venerdì, dalle 18 alle 24 non si potrà circolare in viale Reg.Margherita nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Veneto, così come dalle 18 di sabato 16 novembre fino alle 2,00 del giorno successivo.

Per la prevista sfilata di carretti siciliani, domenica 17 novembre, dalle 9,30 e fino alla conclusione della manifestazione il viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Cattaneo e via Veneto, è interdetto alla circolazione veicolare, inoltre dalle 15 e fino alla fine della manifestazione è sospesa la circolazione veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in largo Aosta, dalle 18 e fino al passaggio della sfilata della “Rietina” è vietato sostare in ambo i lati, con rimozione forzata, nel parco delle Rimembranze, largo Savoia, v.le Regina Margherita, viale della Vittoria, via Enaudi, Mons. Ficarra.

Infine è istituito il senso unico di marcia in via Veneto con direzione via Milano. Tali prescrizioni sono contemplate nell’O.S. n.205/2019.