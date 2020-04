Canicattì, uscite genitori- figli: la circolare del Viminale non sarà applicata in Sicilia

Connect on Linked in

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, precisa con un post sulla sua pagina Facebook che la circolare del Viminale non sarà applicata in Sicilia, poichè nel territorio Regionale vige l’ordinanza n. 6/2020 del Presidente Musumeci.

” Per essere ancora più espliciti l’articolo 1 prevede quanto segue – commenta il primo cittadino – 1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

2. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Restiamo a casa! “.

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo la circolare che autorizza i genitori a uscire con i figli minori per una passeggiata nei pressi dell’abitazione, ha commentato così:

“Sono assolutamente contrario alla possibilità data dal governo nazionale delle passeggiate con i bambini. Si faranno, ma solo quando sarà finita l’emergenza . Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita – ha aggiunto – ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Se passa l’idea che il peggio è passato, è la rovina, si vanifica tutto, si innesca un picco incontenibile. E’ una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti”.