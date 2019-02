Canicattì, utilizzo “Street controll”: interviene il Sindaco

Connect on Linked in

“In riferimento all’acquisto del dispositivo “Street Control”, faccio presente che con Direttiva del 10 gennaio 2019, riproponendo quella del 05.04.2018, si è invitato il Dirigente della P.M. a dare seguito alla disposizione per l’acquisizione, al fine di attivare tutte le procedure amministrative necessarie per dotare l’Ente del suddetto dispositivo.

Il 23 gennaio scorso, è stata emessa dal Dirigente una nota indirizzata ai Servizi Finanziari e per conoscenza al Presidente del Consiglio, con la quale chiede di prevedere, nel redigendo strumento finanziario, le somme necessarie per la fornitura in questione, e tale richiesta viene posta in essere a seguito di una specifica ricerca di mercato.

Migliorare le condizioni di sicurezza stradale e la percorribilità delle strade è un obiettivo che l’Amministrazione Comunale intende perseguire al fine di garantire uno standard qualitativo adeguato, debellando deprecabili comportamenti che provocano continui disagi a tutti.

In tal senso, e in attesa di dotare il Corpo di Polizia Municipale dello “Street Control”, la stessa avvierà nell’immediato una campagna di controlli mirati, al fine di arginare il fenomeno della sosta selvaggia e di ogni altra violazione del codice della strada.