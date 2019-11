Canicattì, Uva Fest: successo oltre le aspettative (Video e foto)

Connect on Linked in

Alla fine alle polemiche è prevalsa la voglia di rinascita economica e popolare della popolazione canicattinese, una Canicattì viva e con voglia di fare si è riversata in viale Regina Margherita per assistere ad un pomeriggio all’insegna delle tradizioni popolari a partire dalla Rietina fino allo street food, con ottimi prodotti locali.

Soddisfatti anche i titolari dei negozi del centro commerciale naturale che hanno avuto la possibilità di fare affari grazie alle migliaia di visitatori presenti.

In mostra anche le bellissime moto del Motorclub Ruote Libere di Canicattì, comprese le Moto Guzzi V50 della Polizia Municipale che a breve saranno oggetto di restyling, presente alla manifestazione anche Radio Sirio , radio ufficiale dell’Uva Fest, che ha raccontato in diretta streaming la manifestazione.

Le migliaia di persone scese in piazza nonostante il maltempo dimostrano come la realtà è ben diversa da come a volte la si percepisce dai social , non trascurando le numerose problematiche che affliggono la nostra comunità va anche elogiato ciò che di buono offre il nostro territorio perchè è giusto evidenziare i problemi , sempre con spirito critico e costruttivo , ma è altrettanto corretto valorizzare al meglio le potenzialità economiche della nostra comunità.

“Una manifestazione che nonostante il maltempo ha superato le nostre aspettative – commenta l’Assessore ai grandi Eventi, Angelo Cuva – questo dimostra che abbiamo una Canicattì viva, con voglia di rinascita e di crescita culturale ed economica. Dietro l’organizzazione di un evento vi è il sacrificio di tantissime persone che hanno a cuore la nostra città.

A tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell’uva fest va il nostro ringraziamento. Nessuno può negare l’esistenza di problemi, peraltro comuni in molte se non in tutte le città siciliane , ma non si vive solo di polemiche sui Social, la critica è ben accetta e se costruttiva è anche motivo di spunto ma non per forza bisogna trovare il marcio ovunque.

Partiamo da questa manifestazione per un futuro ricco di iniziative che riportino al nostra città al lustro che merita”.