Impennata di micro criminalità in città, nei giorni scorsi sarebbero state danneggiate ben 4 autovetture parcheggiate in diverse vie di Canicattì, i proprietari hanno trovato le proprie auto con danni alla carrozzeria e in alcuni casi con i fari rotti.

Nella zona oltreponte, i vandali hanno preso di mira una una Lancia Ypsilon, intestata ad una casalinga 53enne del posto, la donna ha riferito alle forze dell’ordine di aver trovato graffi alla carrozzeria.

In via Amendola, nei pressi della chiesa di Santa Chiara, i vandali hanno danneggiato la carrozzeria e rotto il faro anteriore di una Volkswagen Golf, nella stessa zona danneggiata anche una Fiat Panda.

In via San Francesco ignoti hanno danneggiato una Fiat 500 di proprietà di un 46enne.

Smaltita la rabbia per quanto accaduto, le vittime dei danneggiamenti hanno sporto denuncia presso le forze dell’ordine. I cittadini chiedono a gran voce che venga attivata la videosorveglianza che dovrebbe servire da deterrente per arginare il fenomeno legato agli atti vandalici ai danni di autovetture, piccoli furti e scippi.

Qualche mese fa, la precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Di Ventura, aveva sottoscritto in Prefettura, alla presenza del Prefetto, il cosiddetto Patto per la Sicurezza Urbana finalizzato all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in diverse aree del territorio comunale ma ad oggi sembra che ancora nulla sia in funzione.