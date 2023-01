Impennata di micro criminalità in città, nei giorni scorsi sarebbero state danneggiate ben 5 autovetture parcheggiate in diverse vie di Canicattì, i proprietari hanno trovato le proprie auto con i vetri laterali sfondati, in altri casi si è trattato di danneggiamenti alla carrozzeria ed ai pneumatici.

In via Sen Sammartino i vandali hanno preso di mira un’utilitaria di una 30enne la quale ha riferito alle forze dell’ordine di aver trovato le gomme dell’auto tagliate.

In altre zone periferiche ad essere danneggiata è stata la carrozzeria di due utilitarie e di un Suv, le zone interessate sarebbero le vie: Saetta, via Enrico Toti e la via Padre Gioacchino.

Smaltita la rabbia per quanto accaduto, le vittime dei danneggiamenti hanno sporto denuncia presso le forze dell’ordine. I cittadini chiedono a gran voce che venga attivata la videosorveglianza che dovrebbe servire da deterrente per arginare il fenomeno legato agli atti vandalici ai danni di autovetture, piccoli furti e scippi.