Canicattì, vandali in azione: incendiato gazebo e tagliate gomme a Suore Vocazioniste

Un chiaro attacco alle suore Divine Vocazioniste di Canicattì è stato portato avanti nei giorni scorsi.

Una banda di malfattori avrebbe fatto prendere fuoco al gazebo in legno e vetro nelle adiacenze dell’Istituto Maria Immacolata di via Carlino facendo così bruciare alcuni mobili di arredamento e suppellettili varie utilizzati fino a poco tempo fa per il grest estivo.

Come se non bastasse, nel momento in cui la madre Superiora stava quantificando i danni subiti, ignoti le avrebbero forato le gomme della propria auto, una Fiat 600, parcheggiata nei paraggi.

Sul caso gli uomini del commissariato di Canicattì guidati dal Vice Questore Cesare Castelli hanno avviato le indagini atte a dare un nome e un volto ai lestofanti.

Di Pietro

Geremia