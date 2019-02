Canicattì, venerdì 22 febbraio presentazione del programma del “Carnevale canicattinese 2019”

Print This Post

L’amministrazione comunale di Canicattì, ha organizzato una conferenza stampa per presentare i dettagli dell’edizione 2019 del carnevale canicattinese.

L’incontro si terrà venerdì 22 febbraio nella sala giunta del palazzo di città in corso Umberto , l’inizio è previsto per le 11.15. Quest’edizione del carnevale sarà interamente organizzata dal comitato dei carristi che, grazie all’aiuto di sponsor privati, sono riusciti a realizzare i carri allegorici che vedremo sfilare per le vie della città.

Tra le associazioni, si assumono oltre gli oneri organizzativi anche quelli finanziari e promopubblicitari, e il Comune di Canicattì, il quale assicurerà i servizi di viabilità, la regia di tavoli tecnici per la definizione delle misure di safety e security indispensabili allo svolgimento della manifestazione, la pubblicità sul sito istituzionale e la pagina social dell’Ente, verrà stipulata un’apposita convenzione per disciplinare nei dettagli i rapporti tra i due partner.

L’adesione a tale progetto non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente a sostegno della manifestazione