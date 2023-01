Venerdì 27 gennaio 2023 alle 20 al Teatro Sociale di Canicattì la Compagnia del Tempo relativo porta in scena una pièce dedicata alla Giornata della Memoria: blocco 11 Per non dimenticare.

Regia di Lella Falzone. L’iniziativa è stata voluta dal Comune di Canicattì ed è stata portata avanti in collaborazione con le Associazioni Lions, Athena, Club delle Mamme, Unitre e l’Associazione Culturale La Compagnia del Tempo Relativo.

L’ingresso è libero. L’Assessore Giuseppe Corsello si complimenta con tutti gli organizzatori per lo spirito di preziosa collaborazione e per la grande sensibilità dimostrata nel ricordare uno dei periodi più bui della nostra Storia.