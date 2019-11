Canicattì, domani : Ritiro RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Connect on Linked in

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio profilo social, il Comune di Canicattì guidato da Ettore Di Ventura ha annunciato che venerdì 8 novembre sarà effettuata la raccolta dei rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Rientrano in tale tipologia di rifiuti , qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e dunque destinata all’abbandono motivo per il quale l’amministrazione comunale ha attuato il recupero per evitare un inquinamento del territorio circostante.

Di Pietro Geremia