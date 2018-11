Canicattì, venne beccato mentre evadeva dai domiciliari: 19enne condotto in carcere

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato del Commissariato di Canicattì guidati dal Vice Questore Cesare Castelli hanno condotto in carcere il 19enne C.J.

Il ragazzo, classe 1999 e originario della provincia agrigentina, era stato beccato in flagranza di reato mentre lasciava arbitrariamente la struttura di accoglienza ove doveva scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto per varie vicende giudiziarie.

In seguito al fermo il 19enne era stato ricondotto presso la medesima comunità alloggio dalla quale era evaso per essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ma, proprio nella giornata di ieri ed in virtù della rocambolesca fuga perpetrata dal 19enne, il Gip del Tribunale di Agrigento ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disponendo così la conduzione del reo in carcere.

Di Pietro Geremia