Canicattì, Via Aosta danneggiata: il comune sollecita Fastweb

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo, informano la cittadinanza che già dallo scorso 15 gennaio, con nota indirizzata al Dr. Stefano Pusateri in qualità di responsabile Fastweb S.p.A. Palermo, si è proceduto a sollecitare tempestivo intervento di ripristino del danno causato in Largo Aosta angolo via Puglia.

La suddetta Società ha dato incarico alla ditta Sielte, il

cui direttore dei lavori è l’arch. Domenico Settepani, di effettuare i lavori di

cui sopra, il cui inizio doveva avvenire già lo scorso 25 gennaio.

Ad oggi questi lavori non sono iniziati ed è in corso una

riunione tra il tecnico della Sielte e i tecnici comunali al fine di verificare

i motivi del ritardo.

Si precisa, pertanto, che la situazione di disagio in cui

versano gli abitanti e gli esercenti della zona non sono assolutamente da

imputare all’Amministrazione Comunale. “Ci auguriamo che venga ripristinata al

più presto la normalità – dichiarano gli amministratori – per dare finalmente

serenità ai tanti cittadini e agli artigiani che, da questa circostanza, sono

già stati molto danneggiati”.