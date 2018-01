Canicattì, via Pio XII: marciapiedi inaccessibili a causa dell’immondizia (Foto)

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione inviataci da un nostro lettore relativa ad un’eccesso di sporcizia in via Pio XII angolo via Don Sturzo.

Nella zona, come si vede dalle foto allegate, i marciapiedi sono inaccessibili a causa dell’eccesiva presenza di foglie e rifiuti.

“La situzione igienica in questa via non è delle migliori – commenta un residente – gli operatori ecologici non si vedono da mesi, a dimostrazione di ciò che dico vi sono le foto allegate che , inequivocabilmente, fanno capire a che livelli è giunta l’immondizia.

Faccio un appello all’amministrazione comunale ed all’assessore Palermo, che in questi mesi è stato operativo ridando dignità a molti quartieri, affinchè possa predisporre un sopralluogo nella zona per rendersi conto di persona delle carenze igienico sanitarie”.