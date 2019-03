Canicattì, viabilità: ecco come cambia la circolazione veicolare dal 2 al 5 marzo 2019 in occasione del carnevale(Video)

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che, in occasione delle iniziative previste per il XXI Carnevale Canicattinese, 2/5 marzo 2019, la circolazione veicolare sarà così regolamentata:

dalle 20:00 del 28 febbraio alle 22 del 5 marzo in via

C.Battisti, nel tratto compreso tra via Cirillo e piazza IV novembre, è

istituito il divieto di transito e di sosta su ambo i lati con rimozione

forzata;

dalle 20 di mercoledì 27 febbraio alle 12 di mercoledì 6 marzo è vietata

la circolazione veicolare e la sosta in largo Aosta all’interno dell’area

parcheggio dove verrà allestita una zona svago.

Per consentire l’esecuzione delle attività previste

per il Carnevale sarà sospesa la circolazione veicolare ed è vietata la sosta,

con rimozione forzata, nei luoghi e nei giorni sotto indicati:

da sabato 2

a martedì 5 marzo c.a. dalle 16:00 alle 2:00 – vie: Cirillo, C.Battisti,

piazza IV Novembre, Corso Umberto, Largo Savoia, v.le Reg.Margherita, v.le

della Vittoria (tratto compreso tra v.Veneto e v. Lincoln), v.Mons. Ficarra

(tratto compreso tra v. Lincoln e v.le della Vittoria);

domenica 3

marzo dalle 8:00 alle 16:00 – v.le Reg. Margherita

lunedì 4

marzo, sfilata scolaresche, dalle 8,00 alle 13,00 – piazza IV

novembre, Corso Umberto I, largo Savoia, v.Reg.Margherita, v.le della Vittoria

(villa comunale), Marconi, San Marco, Cavour, Venezia, Cavallotti, Magri,

Ten.Rao, Torino, Oliveti, Cattaneo;

inoltre, senso unico di marcia in via Veneto con

direzione v.Milano, divieto di sosta con rimozione forzata in corso Garibaldi e

v.Cirillo.

Sarà sospesa la sosta a pagamento dal 2 al 5 marzo

lungo il percorso dei carri allegorici e dal 28 febbraio alle 13 del 6 marzo in

largo Aosta.

C.da Reda è stata designata come zona di sosta

preferenziale per partecipanti e visitatori mentre i venditori ambulanti sosteranno

in via Ten.Rao, v.le Reg. Margherita, v.le della Vittoria (tratto antistante la

villa comunale) e largo Aosta.

Le disposizioni di cui sopra sono contenute nell’O.S. n°.28 del 21 febbraio 2019.

Quest’anno le associazioni che si occupano dell’allestimento dei carri, hanno voluto puntare sulla qualità dei carri presenti, cercando di offrire al pubblico qualcosa di non scontato, con la speranza di riuscire a stimolare l’allegria di tutti i presenti . Tutti i carristi sono orgogliosi dei risultati ottenuti sino ad oggi ma in particolare sono fieri del fatto che la gente potrà rimanere in città a festeggiare , come in passato quando il carnevale era l’orgoglio di tutta la comunità canicattinese. La speranza di tutti è che nel prossimo futuro, la manifestazione ritorni al suo antico splendore.

Sotto un video del 2006 quando il carnevale richiamava in città miliaia di visitatori provenienti da tutto l’hinterland.