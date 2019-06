Canicattì, viabilità: i volontari di “Tappami” ripareranno le buche (Video intervista)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’amministrazione comunale di Canicattì apre al protagonismo civico.

L’emergenza buche in città sarà affrontata di petto grazie ad una proposta dell’associazione “Tappami” di Roma che intende sistemare, in collaborazione con un’ associazione motoristica di Canicattì, le buche presenti sul manto stradale della città senza nulla in cambio.

Una proposta che il Sindaco Di Ventura e la sua Giunta hanno accolto a braccia aperte , visto che consentirebbe di ottimizzare la pianificazione della manutenzione stradale, è bene ripeterlo, a titolo gratuito.

A sistemare i dissesti stradali infatti, sarebbero proprio gli operatori volontari, senza alcun rimborso da parte del Comune neanche per i materiali utilizzati.

Ieri mattina il Sindaco e l’Assessore ai Lavori pubblici hanno illustrato i dettagli dell’iniziative .