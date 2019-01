Canicattì, viabilità in tilt: interrogazione del Consigliere Umberto Palermo

Connect on Linked in

Da mesi ormai la nostra città è costellata di strade interessate da buche e voragini, segnalate in modo sommario ed insufficiente e non illuminate la sera, con grave pericolo per i pedoni e per gli automobilisti.

Buona parte di questi disagi sono dovuti a lavori che dovrebbero essere

fatti da Girgenti Acque, che oltre a non rispettare i diritti dei cittadini,

interviene chiedendo scusa per il disagio soltanto dopo l’intervento dei mezzi

di comunicazione, come nel caso di via Fasci Siciliani.

La domanda che si pongono i canicattinesi è: cosa sta facendo il sindaco,

cosa stanno facendo gli uffici comunali, ed in particolare l’ufficio tecnico,

per difendere i diritti dei canicattinesi?

E ci chiediamo, qual’è il calendario dei lavori che sono stati annunciati a

seguito del tavolo tecnico che si è tenuto tra la giunta comunale, l’ufficio

tecnico e i vertici di Girgenti Acque?

Si dovranno aspettare ancora dei mesi? Anni? Secoli?

I nostri concittadini sono stanchi e hanno il diritto di avere una risposta

e il sindaco e l’assessore al ramo, Architetto Corbo, hanno il dovere di

informarli.

Consigliere comunale, Umberto Palermo