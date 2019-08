Canicattì, viene beccata con 11 grammi di cocaina: denunciata 25enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nel corso di un controllo straordinario del territorio che si è svolto nella città di Canicattì nei giorni scorsi grazie all’impiego di numerose pattuglie anche del reparto prevenzione crimine di Palermo, gli agenti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero una 25enne originaria del posto trovata in possesso di quasi 11 grammi di cocaina.

Nel dettaglio i poliziotti, impiegato nel predetto servizio, avrebbero notato due ragazze che, alla vista degli agenti, cercavano di eludere il controllo.

Nonostante fossero state intimate di fermarsi, le giovani avrebbero tentato di allontanarsi ed una delle due avrebbe gettato per terra un involucro di plastica immediatamente recuperata dalle forze dell’ordine.

Una volta bloccate ed analizzato il contenuto di quanto buttato, sarebbe venuto a galla come l’involucro contenesse circa 11 grammi di cocaina che avrebbe così fatto scattare la denuncia presso l ‘autorità giudiziaria per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda il resto dei controlli effettuati dagli agenti, sarebbero state identificate e controllate 104 persone, 55 autovetture, emanate 12 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, decurtati 25 punti patente, sequestrati 2 veicoli e controllati 3 esercizi pubblici nonché 12 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione.

Di Pietro Geremia