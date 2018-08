Canicattì, viene fermato ad un posto di blocco: beccato 26enne ricercato in tutta Europa

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della compagnia di Canicattì durante un normalissimo controllo del territorio sono riusciti a beccare un bracciante agricolo 26enne ricercato in tutta Europa. Il ragazzo infatti, che era il destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura romena per una rapina messa a segno nel febbraio del 2014 e per la quale avrebbe dovuto scontare ben 3 anni e mezzo di reclusione, per un tragico scherzo del destino è incappato in un posto di blocco rimanendo così con un palmo di naso. Una volta identificato dai carabinieri, è stato dunque notificato al giovane il provvedimento restrittivo con la consequenziale arresto presso il carcere “Di Lorenzo” di Agrigento.

Di Pietro Geremia