Canicattì, oggi e domani vietata la circolazione nelle zone vicine a residuato bellico

Riceviamo e pubblichiamo:

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Si informa che il giorno venerdi’ 12 e sabato 13 aprile 2019 dalle 08.00 e fino a termine necessità è vietata la circolazione veicolare di ogni genere (persone ed animali) nel tratto di strada comunale compreso tra la strada vicinale S. Filippo e la s.s. 190 delle solfare per un raggio di mt. 300 dal luogo di ritrovamento di un ordigno bellico e l’evacuazione della popolazione residente nell’area compresa nel raggio di 150 mt. circa dal luogo di rinvenimento al fine di consentire le operazioni propedeutiche al trasporto dell’ordigno al luogo di brillamento.

Per lo stesso motivo dalle 09.00 di sabato 13 aprile e’ disposta la chiusura al traffico veicolare della strada comunale denominata Via Sanfilippo (per mt. 300 circa); delle strade statali che verranno attraversate dalla colonna mobile: s.s. 190 (circa 200 mt.); s.s. 123 (variante Licata) per km. 1,100 circa; s.s. 122 (direzione Caltanissetta) per km. 3,5; s.s. 122 (direzione Serradifalco) per km. 0,1; strada vicinale nel territorio di Caltanissetta denominata “panzella grottarossa, per km. 2,4 parallelamente alla s.s. 640″.