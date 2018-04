Connect on Linked in

Una Pasquetta decisamente amara per quattro panifici di Canicattì. A quanto pare infatti, alcuni forni della città del Parnaso sarebbero stati multati dai vigili urbani, i quali hanno avviato controlli a campione già da qualche settimana che proseguiranno come da regola, per non aver rispettato il divieto di apertura nei giorni festivi e domenicali imposto dalla regione Sicilia con proprio decreto ricevendo così una salatissima sanzione amministrativa di circa mille euro.

Di Pietro Geremia