Canicattì, viola l’obbligo di dimora: 24enne messa ai domiciliari

Il Gip del Tribunale di Agrigento ha emesso una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di una 24enne di Canicattì.

Secondo quanto riportato dall’accusa la giovane, già destinataria di un provvedimento di obbligo di dimora nella città dell’uva Italia a seguito di una tentata rapina con un fucile giocattolo ed insieme ad altri e complici ai danni di una famiglia di afgani regolarmente domiciliati, avrebbe violato ripetutamente quanto prescritto dall’autorità giudiziaria.

Per via della sua condotta tutt’altro che perfetta, il giudice per l’indagine preliminare agrigentino ha disposto l’aggravamento della misura cautelare negli arresti domiciliari.

Di Pietro

Geremia