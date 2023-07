Canicattì, violento incendio in una ditta di materiale edile: intervengono, vigili del fuoco, protezione civile e autobotti private

Un violento incendio si è sviliuppato questa mattina all’esterno di una ditta che si occupa di materiale edile sito nei pressi della circonvallazione di Canicattì, le fiamme sono partite da alcune sterpaglie all’esterno della ditta ed hanno interessato parte del materiale contenuto all’interno della struttura.

Il fuoco ha distrutto: tubi in plastica, materiale in legno ed in plastica e danneggiato strutture in ferro.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto chiamati dal sindaco Vincenzo Corbo è giunta anche la protezione civile e alcuni autobotti private che hanno contribuito a limitare i danni che sono in corso di quantificazione.