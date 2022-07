Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nella villetta che si trova in via Della Costituzione a Canicattì. Le fiamme alimentate dal vento hanno aggredito gli alberi e tutta la vegetazione sprigionando un denso fumo nero che nel giro di pochi istanti ha reso l’aria irrespirabile. Immediate sono partite le chiamate di intervento ai vigili del fuoco. Molte persone impaurite hanno letteralmente preso d’assalto il centralino dei pompieri però impegnati in altri interventi. Ma alla fine sono stati gli stessi residenti a cercare di limitare i danni e spegnere il fuoco con secchi d’acqua ed altri recipienti. Avvisato di quello che stava avvenendo in via Della Costituzione il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo ha inviato sul posto uomini e mezzi della protezione civile comunale ed allertato i carabinieri. I militari intervenuti hanno bloccato le vie adiacenti la zona interessata dall’incendio non facendo più transitare nessuno sino a quando la situazione non è apparsa nuovamente sotto controllo.