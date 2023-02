In ordine alle recenti notizie concernenti l’ingresso dell’Avv. Ivan Trupia nell’attuale giunta “Corbo”, lo stesso chiarisce che pur ritenendosi lusingato del fatto che in molti lo abbiano pensato ed indicato quale papabile Assessore, tuttavia, la notizia non risulta fondata.

Il professionista ha inoltre specificato che allo stato non ha ricevuto informazioni dal partito di Forza Italia e, in particolare, da parte del suo Commissario, On. Margherita La Rocca Ruvolo e neppure dall’On. Riccardo Gallo, a cui l’Avv. Trupia risulta notoriamente vicino, circa discussioni politiche aperte in tal senso.