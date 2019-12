Canicattì, volontariato: visita al Cav degli Ass Giardina e Cuva

Print This Post

Ieri , gli Assessori Antonio Giardina e Angelo Cuva hanno fatto visita al Cav Canicattì, per uno scambio di auguri e la presentazione del progetto dell’organizzazione di Volontariato che opera nella nostra città dal 2001.

Nell’ambito del “progetto Doniamoci” promosso dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ettore Di Ventura i volontari del Centro CAV di Canicattì “Maria Madre della Vita” forniranno, per Natale, dei doni per i bimbi e quindi per le mamme.

Grazie per il prezioso lavoro che tutti i giorni il CAV svolge per la nostra comunità, facendo proprie le fragilità di tante donne, accompagnandole in un sano percorso di vita.