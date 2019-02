Canicattì, voragine in Via Lepanto: avviati i lavori di ripristino

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo territoriale Rosa Maria Corbo, nel profilo istituzionale del comune di Canicattì hanno informato la cittadinanza che dal 31 gennaio e fino al ripristino del manto stradale, sarà sospesa la circolazione veicolare e sarà vietato sostare nel tratto di via Lepanto compreso tra la via Trapani e la via Torino.

La decisione, presa con ordinanza sindacale n°.20 del 31

gennaio 2019, si è resa necessaria per garantire l’incolumità degli

automobilisti dato che nella zona si è infatti aperta una voragine nella

carreggiata, presumibilmente a causa di una rottura della rete fognaria. La

ditta esecutrice dei lavori di ripristino ha già provveduto a transennare

l’area interessata.

La circolazione sarà così regolata: i veicoli provenienti da

via Torino all’incrocio con via Lepanto devono proseguire dritto, quelli

provenienti da via Macaluso all’inserzione con via Trapani devono svoltare a

sinistra.