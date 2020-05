Canicattì, Voucher spesa: informazioni per i titolari di attività commerciali e scadenza presentazione domande

Connect on Linked in

Emergono importanti novità sulla distribuzione dei voucher spesa nel Comune di Canicattì.

Con un post sulla propria pagina Facebook l’Ente guidato dal sindaco Ettore Di Ventura ha comunicato infatti il termine di scadenza di presentazione delle domande per i buoni spesa è slittato a venerdì 5 giugno 2020.

Nel dettaglio, potranno presentare domanda i cittadini residenti a Canicattì che versano in condizioni di disagio economico, prioritariamente a mezzo mail all’indirizzo solidarietasociale@comune.canicatti.ag.ito oppure, in caso di estrema difficoltà, all’Ufficio Servizi Sociali previa prenotazione telefonica chiamando i numeri 0922/734505 o 0922/734310.

Per quanto riguarda i titolari delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa Voucher spesa per i soggetti in difficoltà economica causa emergenza COVID la stessa Amministrazione Di Ventura ha dichiarato che è già stata attivata la procedura per i pagamenti delle spettanze con la liquidazione delle somme dovute che avverrà nei prossimi giorni.

