Canicattì, weekend di sport: svolto il test match Italia-Russia under 17 (Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una domenica all’insegna dello sport quella appena trascorsa a Canicattì. Al palazzetto dello sport cittadino si è giocato infatti il test match Italvolley PRJ Italia Russia.

Le nazionali di pallavolo under 17 campione del mondo – Italia – e campione d’Europa – Russia – si sono date dunque battaglia a suon di schiacciate, alzate e tanto divertimento sotto lo sguardo assorto e acclamante del pubblico.

Un’amichevole di altissimo livello che ha visto come città ospitante Canicattì, pronta da sempre ad accogliere le manifestazioni sportive con grande entusiasmo, sotto lo sguardo vigile degli operatori della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Canicattì i quali hanno garantito per tutto l’incontro l’assistenza sanitaria. All’evento, vinto dalle russe per 3 set a 1, hanno partecipato inoltre il Sindaco Ettore di Ventura e l’assessore alla Cultura, P.I. e Sport Katia Farrauto.

Di Pietro Geremia