Canicattì,Banca San Francesco stipula quattro nuove convenzioni per imprese, artigiani, avvocati, universitari e soci

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Banca San Francesco – Credito Cooperativo continua nella sua attività di sostegno e servizio a favore dello sviluppo economico e culturale del territorio in cui opera.

Sono strategiche, infatti, le quattro nuove convenzioni stipulate con altrettanti enti presenti nelle province di Agrigento e Catania e messe in campo dall’istituto canicattinese per consentire l’accesso al credito agevolato.

Rilevante è la convenzione studiata e realizzata per sostenere la formazione accademica e specialistica dei nostri giovani che rappresentano il futuro della Sicilia. L’accordo stipulato con il Polo Tecnologico di Canicattì dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, presso il Centro Studi Toniolo, ha l’obiettivo di finanziare e agevolare l’accesso ai percorsi di formazione da parte di giovani soci, figli di soci e figli di dipendenti della stessa Banca.

Il centro, presente sul territorio siciliano dal 2005, si occupa dei servizi riguardanti la diffusione dell’offerta formativa accademica e della formazione professionale. La convenzione prevede l’accesso agevolato a un mutuo chirografario per un importo massimo finanziabile di € 3.500,00 per finanziare il percorso di studi, un conto online con Relax Banking informativo gratuito, carta bancomat gratuita, pagamenti Satispay e SamsungPay gratuiti.

Altre due convenzioni riguardano gli iscritti alla Confcommercio di Giarre e all’Unione Liberi Artigiani di Giarre prevedono l’accesso agevolato a un mutuo chirografario per l’acquisto di scorte e/o attrezzature della durata massima di 60 mesi, un fido massimo di € 15.000 a condizioni vantaggiose e tariffe di riguardo per la tenuta del conto corrente, il POS e altri prodotti e servizi.

Infine, un altro accordo è stato siglato con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, al fine di soddisfare la richiesta da parte di alcuni professionisti nominati dai Tribunali nella qualità di custodi di operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c. La convenzione prevede in particolare l’accesso ad affidamenti per anticipo credito a condizioni agevolate, spese di conto vantaggiose, 60 operazioni gratuite e home banking informativo gratuito.

“Crediamo che lo sviluppo del territorio sia la nostra missione prioritaria ed è fondamentale che passi attraverso la sinergia tra i vari settori”, ha dichiarato Vincenzo Racalbuto, Direttore Generale di Banca San Francesco. “Ci impegniamo nel fronte creditizio perché fondamentale per la crescita delle imprese, per il sostegno degli artigiani e dei professionisti e per il futuro dei nostri giovani. Con queste quattro convenzioni abbiamo voluto creare un canale preferenziale di accesso ai finanziamenti e consentire ai diversi attori della nostra società di poter realizzare i propri progetti”.

Per maggiori informazioni visita il sito web della Banca San Francesco www.bancasanfrancesco.it oppure chiedi in filiale.