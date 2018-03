Canicattini, 24enne cade dal balcone: gravi le condizioni

Connect on Linked in

Non ha pace la città di Canicattini Bagni in questi giorni. Dopo il tragico episodio che ha visto la morte della giovane Laura Petrolito assassinata e gettata in un pozzo dal compagno Paolo Cugno, una ragazza di 24 anni è caduta ieri mattina dal balcone di un palazzo di via Regina Elena per cause ancora da accertare.

Subito dopo il volo della giovane sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi verificando le condizioni di salute e preparandone il trasporto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposta ad alcuni esami diagnostici.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri e la polizia municipale che hanno bloccato il traffico della zona per facilitare le operazioni di soccorso degli operatori sanitari. Dal nosocomio etneo è stato comunicato che la ragazza si trova ancora in gravi condizioni per cui è sotto continua osservazione da parte dei medici i quali stanno valutando se intervenire chirurgicamente o meno.

Di Pietro Geremia